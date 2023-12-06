Gündem \ Ekonomi
Editörler : ecoekonomist


06 Aralık 2023 21:16
En yüksek kar payı veren banka

Malum yeni yıl kapıda, hayatımızda yenilikler, yeni yatırımlar derken sizle de araştırmalarımı paylaşmaya geldim. Hayat Finans?ı belki duymuşsunuzdur, yeni bir banka. Türkiye?nin ilk lisanslı dijital bankası olarak benim de karşıma yeni çıktı. Nedir, kimin nesidir bu Hayat Finans derseniz Hayat Holding?in kuruluşu. Dijital banka ne oluyor derseniz de şubesi yok her şey online hallediliyor derim. Bunun üzerine bir de temel bankacılık işlemlerim bedava olup, yüksek kâr payı oranını duyunca herkes faydalansın dedim. Yeni yılda yeni yatırımlarımız hayırlı olsun o zaman. İstediğiniz zaman siz de bi? hesap açıp inceleyebilirsiniz, formalitesiz hemen halloluyor.

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