Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


06 Aralık 2023 21:31
ocak maaş zammı ve tazminatlarda artış
Arkadaşlar ocakta tazminatlarda yapılacak artışlar, ilk önce tazminatlar yansıtılıp sonra mı yüzdelik zam uygulanacak, yoksa yüzdelik zam yapıldıktan sonra mı tazminat artışı yansıtılacak, memurlar net robotu düz mantık hesaplamış sanırım.

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