Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


06 Aralık 2023 21:34
Istanbul Norm Fazlasi Atama Basvuru Sayfasi Kalitesizligi

Merhaba,

Istanbul'da norm fazlasi atama basvurusu basladi. Basvuru ekrani gercekten cok kalitesiz. Mesela tercih yapip kaydete bastiysaniz tercihlerinizi guncelleyemiyorsunuz. Sayfada ise yaramayan, calismayan butonlar mevcut. Yonergeyi okudum butonu var ama yonergeyi okuyabileceginiz bir buton yok.

Simdi ben yanlislikla tercihi kaydete bastim ama duzeltemiyorum. Ne olacak?

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