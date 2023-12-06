Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


06 Aralık 2023 21:51
Aile hekimliğine geçiş evrakları

Hangi evraklar gerekli

Çok Yazılan Konular

Konut Kredisi Sağlık Bakanlığı ataması2024 Ocak Tayin Hakkında Önemli BilgiDiyarbakirr hastanelerçocuk yardımı hk.sözleşmeli personel tayin hakkı Ocak 2024 tayini hakkında tayinde gitmesek 2 dönem mi 1 yıl mı tayin yapamıyoruz?unvan değişikliği Üniversite hastanesinden bakanlığa eş durumu tayini

Sözlük

sınıf annesi 4 palavalar 1 sentinel adası 5 van gölü 3 net 1 lahmacun 3 ötzi 1 karşılıksız çek 1 bu akşam bütün meyhanelerini dolaştım istanbul'un 4 the economist 2024 3

Son Haberler

7 Aralık 2023'ten önemli gündem başlıklarıDünyaca ünlü dev markalar 10 Bin nüfuslu ilçede üretiliyorAnkara'nın Dikmen'i bir gecede tarih olduABD'de üniversitede silahlı saldırı alarmıSedat öğretmen 134 kütüphane kurdu, 579 okula kitap ulaştırdı

Editörün Seçimi

Aralık Ayı %3.50 Gelirse Zam Oranımız %50Uyarma cezası 5 yıl sonra silinmesi için dilekçe yazdım daha silinmediYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Geriye Dönük Eş YardımıBelediyeler arası geçici görevlendirme yapılabilir mi?Zabıt katibine mübaşirlik görevi verilebilir miDr. Öğretim üyesi ilanında haksız atamaGeçici görevlendirme nasil yapabilirim ? lütfen yardimDestek personeli koruma ve güvenlik personeli olabilir miNikah gerekçesine izin vermiyorlar