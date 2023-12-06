Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


06 Aralık 2023 21:52
şark süresi
yeni mezun polis memuru kilis,kahramanmaraş,gaziantep,hatay,malatya,osmaniye illerini okulda kurada isterse kac yil kalirsa hem 1.hem 2.sarki yapmis olur?ornegin kilis gorev suresi 4 yil orda 2 yil kalirsa hem 1.hem 2.sarki yapmis sayilir mi?veya kahramanmaras 6 yil.olmasina ragmen 3 yil yapinca hem 1.sarki hem 2.sarki yapmis sayilir mi?

batkkk
Memur
06 Aralık 2023 22:13
Şu anki yönetmelikte örneğin 3 yıllık bir yerde +1 daha kalırsan çift şark yapmış sayılırsın, yine 4 yıllık bir yerde +2 yaparsan çift şark yapmış sayılırsın. Yönetmelik değişmezse güncel durum bu şekilde
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