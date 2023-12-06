şark süresi

Şu anki yönetmelikte örneğin 3 yıllık bir yerde +1 daha kalırsan çift şark yapmış sayılırsın, yine 4 yıllık bir yerde +2 yaparsan çift şark yapmış sayılırsın. Yönetmelik değişmezse güncel durum bu şekilde

Şu anki yönetmelikte örneğin 3 yıllık bir yerde +1 daha kalırsan çift şark yapmış sayılırsın, yine 4 yıllık bir yerde +2 yaparsan çift şark yapmış sayılırsın. Yönetmelik değişmezse güncel durum bu şekilde