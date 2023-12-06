Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


06 Aralık 2023 21:53
Sözleşmeli ikm atanan kişiye yedek astsubaylığın faydası varmi

2019 2020 tarihlerinde askerliğimi yedek astsubay olarak yaptım şu anda da sözleşmeli infaz koruma memuru kazandım hizmet birleştirme yapsam yıllık izin hakkı doğuyor mu bilgisi olan var mı

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