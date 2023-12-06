Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


06 Aralık 2023 22:05
Ek ders vergi kesintisi
Dün ek ders yattı , geçen aya göre 1300 lira eksik. Sağlam bir vergi kesilmiş. Ek ders 60 lira iken 53 tl ye göre hesap yapılmış. Bu vergi yükü çok fazla keşke vergi oranları sabitlense

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