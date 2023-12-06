Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


06 Aralık 2023 22:05
Ek derse uygulanan vergi muafiyeti sonrası kesinti.

Dün ek ders yattı , geçen aya göre 1300 lira eksik. Sağlam bir vergi kesilmiş. Ek ders 60 lira iken 53 tl ye göre hesap yapılmış. Bu vergi yükü çok fazla keşke vergi oranları sabitlense


emirdmr
Aday Memur
07 Aralık 2023 21:12

Ek ders çoğu yerde brüte yakın 70 liraya yakın yatıyor sizin kaç saat derste kaç lira kesinti oldu


ramosony
Aday Memur
08 Aralık 2023 07:40
Hocam idareniz ekdersi hangi tarihte hesapliyor hesaplandığı tarih 1 aralıktan sonrami oncemi

Rafaello
Aday Memur
08 Aralık 2023 07:43
70 tl değil ek ders 60/61 bandında ek ders.
emirdmr, Dün

Ek ders çoğu yerde brüte yakın 70 liraya yakın yatıyor sizin kaç saat derste kaç lira kesinti oldu


Rafaello
Aday Memur
08 Aralık 2023 07:44
1 Aralık'tan önce yapılıp gçnderiliyor
ramosony, 4 saat önce
Hocam idareniz ekdersi hangi tarihte hesapliyor hesaplandığı tarih 1 aralıktan sonrami oncemi

Sevdim-Seni
Daire Başkanı
08 Aralık 2023 09:05

Ayin 30-31 i hesaplanan ekdersten full vergi kesilir. Bu aylar icin en az %20, hatta mathaha göre 27 bile kesilir.

Bu durumda vergi indirimi maaşa uygulanır. Maaş bordronuzdaki vergi kesintisi çok azdır


Rafaello
Aday Memur
08 Aralık 2023 09:07
teşekkürler bilgi için
Sevdim-Seni, 2 saat önce

Ayin 30-31 i hesaplanan ekdersten full vergi kesilir. Bu aylar icin en az %20, hatta mathaha göre 27 bile kesilir.

Bu durumda vergi indirimi maaşa uygulanır. Maaş bordronuzdaki vergi kesintisi çok azdır

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