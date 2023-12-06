KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


06 Aralık 2023 22:49
80 puanla atanan var mı

Bilgisayar programcılığı mezunuyum KPSS önlisansa girip 80 puanla atanan var mı ve atandıysanız da hangi memurluğa atandınız acaba. İlla bilgisayar ile alakalı olmak zorunda değil. Fikir almak istiyorum acaba 80 puanla nerelere girebilirim diye.

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