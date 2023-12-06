Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


06 Aralık 2023 23:10
2024 Promosyonları - İl - İlçe - Sorunlar - Tek başlık

Konya'da 3 yıllık için ilçe milli eğitim 19750. sizde durumlar ne arkadaşlar.

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KONYA - 3 Yıl - 19.750 TL

ESKİŞEHİR - 3 yıl - 23.500 TL


şaşkın tarihçi
Genel Müdür
07 Aralık 2023 08:08
eskişehir üç yıllık 23.500 anlaşıldı .

TNR KIZILKALE
Şef
07 Aralık 2023 12:06
Bizim de Mart ayında olacak, bakalım rakamlar nerede olacak?
Toplam 2 mesaj

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