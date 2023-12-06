Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : crops35


06 Aralık 2023 23:45
ÜAK'ın Jüri bilgilerinin doçent adaylarından gizlenmesi kararı

Doçentlik Komisyonunun 28 Eylül 2023 tarihli önerisi ve ÜAK Yönetim Kurulu'nun onayı ile 2023 Ekim döneminden itibaren geçerli olmak üzere jüri bilgilerinin doçentlik eser inceleme sonuç raporlarıyla birlikte, adayların erişimine açılmasına karar verilmiş.

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