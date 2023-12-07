Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


07 Aralık 2023 00:17
Polsan taşıt kredisi

Abilerim ablalarım kardeşlerim bu krediyi kullandırtma şekil ve esasları nasıldır bilen anlatabilir mi ? Kefil istermi önce aracı mı almamızı mı ister bilgiye ihtiyacım var.


garibanadamm
Aday Memur
07 Aralık 2023 00:20
kefilli amir imzalı en fazla 5 yaşında ki araçlar için kredi veriyordu en son değişiklik olmadıysa nu şekildedir
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