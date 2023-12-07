Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


07 Aralık 2023 00:27
YDS derecemi işletip daha sonra güncelleyebilir miyim?

B derecesindeyim bunu işletmeyi düşünüyorum martta olacak sınavda A seviyesi olduğumda tekrardan işletebilirmiyim?


Mustafax5908
Aday Memur
07 Aralık 2023 01:10
tabiki,

sifonyally
Memur
07 Aralık 2023 09:44

Teşekkür ederim hocam

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