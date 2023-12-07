KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


07 Aralık 2023 01:20
29.Dönem Sağlık Sebebiyle İlişik Kesilme Göreve Başlama

Herkese merhaba. 1 ay önce 25 derece skolyoz sebebi ile ilişiğim kesildi. Hemen yürütmeyi durdurma açtım ve dönemi tamamladım mezun olup göreve başlayacağım söylendi. Fakat sağlık dosyamda öğrenci olamaz kararı var ve bu rahatsızlık düzelmeyecek. Sanırım görev yaparken ya ilişiğim tekrar kesilecek yada farklı bir hastaneden düzeldiğime dair rapor almam istenecek. Daha önce böyle bir şey tecrübe edeniniz varmı sonuç ne olur meslekten ihraçmı edileceğim?


cograpia1
Aday Memur
07 Aralık 2023 02:28
kanka 27 dereceden 7 ye indireni biliyorum. fizik tedaviyle halledersin skolyozu
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