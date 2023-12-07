Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


07 Aralık 2023 02:33
gençlik ve Spor bakanlığı Yurt yönetim personeli
dostlar yurt yönetim personeli 2023 alımında denizliden yedek 1.sıradayım gelebilme ihtimali var mıdır? yoksa kpss çalışacağım çaresiz

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