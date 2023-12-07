KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


07 Aralık 2023 07:46
pomem 3. yedek
3. yedek planlaması önceki yıllara göre çok gecikti sanırım bu dönem 3. yedek olmayacak

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