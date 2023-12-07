Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


07 Aralık 2023 09:03
Hemşirelik sertifikası programları

Bulunduğumuz ilden farklı bir ilde hemşirelik sertifikasına gidebilir miyiz? Bu sertifikaları takip etmek için hepsini bir arada olduğu bir internet sitesi var mı? Yardımların için çok teşekkür ediyorum tek tek her ilin internet sitesine girip bakmak zor oluyor toplu şekilde duyuru yapılan bir site varsa linkini paylaşırsanız çok sevinirim

Çok Yazılan Konular

Konut Kredisi Sağlık Bakanlığı ataması2024 Ocak Tayin Hakkında Önemli BilgiDiyarbakirr hastanelerçocuk yardımı hk.sözleşmeli personel tayin hakkı Ocak 2024 tayini hakkında tayinde gitmesek 2 dönem mi 1 yıl mı tayin yapamıyoruz?unvan değişikliği Üniversite hastanesinden bakanlığa eş durumu tayini

Sözlük

şeyh 4 Christmas as Usual 2023 1 sözlük bizimdir 1 nightcrawler 1 Günaydın 2 güneş aktivitesi 1 Antik kentleri gezerken duyulan his 2 Nemrut dağı 1 Adalet 2023 1 amalika 1

Son Haberler

Aralık ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başlandıŞaşırtan ilan: Kira bedelini asgari ücret SGK primi olarak belirlediSıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşecek73 ilde Mercek-7 Operasyonları! Bin 264 kişi gözaltındaBDDK yönetici ve çalışanlarına 30 bin TL ek zam geri çekilecek

Editörün Seçimi

Aralık Ayı %3.50 Gelirse Zam Oranımız %50Uyarma cezası 5 yıl sonra silinmesi için dilekçe yazdım daha silinmediYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Geriye Dönük Eş YardımıBelediyeler arası geçici görevlendirme yapılabilir mi?Zabıt katibine mübaşirlik görevi verilebilir miDr. Öğretim üyesi ilanında haksız atamaGeçici görevlendirme nasil yapabilirim ? lütfen yardimDestek personeli koruma ve güvenlik personeli olabilir miNikah gerekçesine izin vermiyorlar