Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


07 Aralık 2023 09:59
Acil nakdi tazminat komisyonu

1 ay once ekip amiri oldugum resmi aracla cift tarafli kaza yaptik, kusur tamamen karsi tarafta, sag elimin ustundeki orta tarak kemigi ( 3.metakarpal kemik) kirildi, ameliyat oldum ve iki adet vida atildi. Bu saatten sonra nakdi tazminat komisyonuna ne zaman basvurmam lazim? Karakolda sikayetci olduk ama fezleke savciliga da gonderilmedi henuz.


masterrrrr
Memur
07 Aralık 2023 10:29

Guncel

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