Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


07 Aralık 2023 10:03
BDDK verilen ek zam iptal olup tüm memurlara verilmesi Hk.

https://www.ensonhaber.com/gundem/bddk-uzmanlarina-ek-tazminatla-ilgili-yeni-gelisme-tum-memurlari-kapsayacak


Çorluilolsun
Şef
07 Aralık 2023 10:17

tüm memurlara bu miktarın verilmesi söz konusu değildir, en iyi ihtimalle büyükşehir memurlarına yada 3 büyükşehire verirler o da 45 değil 5 10 civarı olur


impostor
Şef
07 Aralık 2023 10:20

Hayatta vermezler


ornetorenk
Şef
07 Aralık 2023 10:30

İmkanı yok, verilmez.


cbedir
Aday Memur
07 Aralık 2023 10:43

Geleceğini düşünen arkadaşlara elimde temiz köprü var onu verebilirim.


İbrahim5506
Memur
07 Aralık 2023 11:16
Ya adamlar ocak zammını az verebilmek için kırk dereden kırk su getiriyor sizin fanteziye bak..

ozgunatalay
Memur
07 Aralık 2023 11:17

BDDK bünyesindeki tüm memurlara verilecek. Konuyu kapatalım.


Karizmaunl
Şube Müdürü
07 Aralık 2023 11:28

Sendika yöneticilerimin meclis kulislerinden edindiği bilgilere göre, BDDK zammı kesin olarak geri çekiliyor. Hükümet Ocak ayında tüm memurlara verilmesi yönünde planlama yapıyor ancak Maliye Bakanı ısrarla karşı çıkıyormuş. Yapılacak düzenlemenin Nisan ayından sonrasına bırakılmasını istiyormuş. Tabiki miktarı belli değil.


debug
Genel Müdür
07 Aralık 2023 11:57

Oradaki konu BDDK'daki tüm memurlara verilmesi. Yani sadece kariyer meslek sahiplerine 45 yerine BDDK'daki tüm memurlara 10-15 gibi bir rakam verilmesi. Bekleyip görelim zor ama belki İstanbul'da çalışan memurlara verirler.


ozgunatalay
Memur
07 Aralık 2023 11:59

Tüm memurlara verilmeyecek diyoruz, ısrarla eksi oy veriliyor. BDDK'daki tüm memurlara belirli bir tutar verilecek. Tüm memurlara ödeme yok.

Karizmaunl, 1 saat önce

Sendika yöneticilerimin meclis kulislerinden edindiği bilgilere göre, BDDK zammı kesin olarak geri çekiliyor. Hükümet Ocak ayında tüm memurlara verilmesi yönünde planlama yapıyor ancak Maliye Bakanı ısrarla karşı çıkıyormuş. Yapılacak düzenlemenin Nisan ayından sonrasına bırakılmasını istiyormuş. Tabiki miktarı belli değil.


mıcheal owen
Şube Müdürü
07 Aralık 2023 12:20

Adamlar temmuzda çok fazla vermemek için seyyanenin yüksek tuttular, fazla zam vermemek için doğalgazın enflasyondaki etkisini düşürdüler siz hâlâ tüm memurlara tazminat diyorsunuz.


murat_326
Şube Müdürü
07 Aralık 2023 12:29

Turkiyede sadece İstanbul büyükşehir değil...

debug, 38 dk. önce

Oradaki konu BDDK'daki tüm memurlara verilmesi. Yani sadece kariyer meslek sahiplerine 45 yerine BDDK'daki tüm memurlara 10-15 gibi bir rakam verilmesi. Bekleyip görelim zor ama belki İstanbul'da çalışan memurlara verirler.

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