Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


07 Aralık 2023 10:32
MEB'den Sosyal Hizmetlere Geçiş Mümkün mü?

Meb de okul öncesi öğretmeniyim aynı zamanda lisans Sosyal Hizmetler mezunuyum.Kurumlar arası geçiş yapabilir miyim?


crabnet355
Müsteşar
07 Aralık 2023 12:02
Dayın varsa evet..Yoksa hayır..Başka bir alternatif sağlık bakanlığı kpss ile sözleşmeli sosyal çalışmacı alıyor..Kamuda maaşı en yüksek sosyal çalışmacı bunlar..Tam ek dersli sınıfçıdan bile fazla maaşları var. Kpssye hazırlanıp geçebilirsin..
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Branş Öğretmenleri Çözüm ÖnerileriRehberliğe de destekleme kursu istiyoruz.PDR ile İlgili Çözüm Önerileri10 yılını dolduran tüm öğretmenler başöğretmenliğe başvurabilmeli.Maaş Robotu Ocak 2024 güncellemesi.Neyi bekliyoruz hocam?Mesaiye Başlama Saati 10.00 olmalı. Okula Başlama Saati Dahil.Önlük ikramiyesi eline ulaşan var mı?Öğretmen, dersin akışını bozan, problem çıkaran bir öğrenciyi sınıfın dışına alabilir mi?Rehber öğretmenin DYK açması durumunda ek ders durumu nasıl olur?

Sözlük

heisenberg belirsizlik ilkesi 1 başkasının resmini profil resmi yapmak 1 bugün ne olsa seni çok mutlu ederdi 2 karşılıksız çek 1 Antik kentleri gezerken duyulan his 1 gavga 1 en eski kan grubu 3 Kuantum Dolanikligi 1 sınıf annesi 7 evrenin en mükemmel simülasyonu 1

Son Haberler

Bakan Tekin: Müfredat değişikliğinde sona yaklaştıkMSB: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 32'ye ulaştıTeknik direktör Derelioğlu'nu darbeden 2 şüphelinin ifadesine ulaşıldıMarmara Denizi'nde yarın fırtına bekleniyorBakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Tek zam olacak

Editörün Seçimi

Aralık Ayı %3.50 Gelirse Zam Oranımız %50Uyarma cezası 5 yıl sonra silinmesi için dilekçe yazdım daha silinmediYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Geriye Dönük Eş YardımıBelediyeler arası geçici görevlendirme yapılabilir mi?Zabıt katibine mübaşirlik görevi verilebilir miDr. Öğretim üyesi ilanında haksız atamaGeçici görevlendirme nasil yapabilirim ? lütfen yardimDestek personeli koruma ve güvenlik personeli olabilir miNikah gerekçesine izin vermiyorlar