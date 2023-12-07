Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


07 Aralık 2023 11:19
Es tayini ve eğitim tayini

Es tayini veya eğitim tayini ile gelinen hastaneye gerekli yılı doldurduktan sonra iller arası veya il içi tayinle aynı hastanenin kadro açması halinde başvuru yapılabilir mi sonuçta mazeret tayini ile gelindiği için kadro eski yerde oluyo suanki çalışılan yere tayin istenebilir mi şimdiden teşekkürler


metin35203500
07 Aralık 2023 11:29

haziran iller arası tayin metninde şöyle bir madde var hocam şinize yarar belki

5. a) Bu kuraya müracaat edecek personel yalnızca iller arası tercih yapabilecektir. b)Ancak halen kadrosunun bulunduğu ile eş, sağlık ve öğrenim mazereti ile atananların görev yaptığı ilde fiilen (2) iki yıl çalışmış olması şartıyla müracaatı kabul edilecektir. Ancak kura tarihi itibariyle (5) beş yılını dolduranların müracaatı kabul edilmeyecektir. Bu kapsamda tercih yapanların kadrosunun bulunduğu ile eş, sağlık ve öğrenim mazereti ile atanmadıklarının tespiti halinde; halen bulunduğu ile yaptığı tercihler silinerek diğer tercihleri 2 dikkate alınacaktır. Kuraya sehven alınıp bulunduğu ile yerleşmesi halinde atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış ise de iptal edilecektir.

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