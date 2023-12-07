KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


07 Aralık 2023 11:33
KPSS atama ne zaman

Kpss atama ne zaman


Asigmo
Aday Memur
07 Aralık 2023 11:41

bu sorunun aynısını aynı şekilde google a yazsan cevabını alırsın

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Büro PersoneliKamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.2023/1 MuhasebeMerkez Bankası Teknisyen AlımıAmasya Üniversitesi önlisans büro personeli alımıSözleşmeli memur merkezi atamada tercih yapabilir mi?Önlisans KPSSDevlet Opera ve BalesiKPSS konularDestek personeli kaç puanla kapatır

Sözlük

evrenin en mükemmel simülasyonu 1 mesajın sonuna gülücük koymak 7 Nemrut dağı 1 sincap 1 münih mumyası 1 gavga 1 güneş aktivitesi 1 Bugün olanlar 1 normal 1 küplere binmek 2

Son Haberler

Bakan Tekin: Müfredat değişikliğinde sona yaklaştıkMSB: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 32'ye ulaştıTeknik direktör Derelioğlu'nu darbeden 2 şüphelinin ifadesine ulaşıldıMarmara Denizi'nde yarın fırtına bekleniyorBakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Tek zam olacak

Editörün Seçimi

Aralık Ayı %3.50 Gelirse Zam Oranımız %50Uyarma cezası 5 yıl sonra silinmesi için dilekçe yazdım daha silinmediYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Geriye Dönük Eş YardımıBelediyeler arası geçici görevlendirme yapılabilir mi?Zabıt katibine mübaşirlik görevi verilebilir miDr. Öğretim üyesi ilanında haksız atamaGeçici görevlendirme nasil yapabilirim ? lütfen yardimDestek personeli koruma ve güvenlik personeli olabilir miNikah gerekçesine izin vermiyorlar