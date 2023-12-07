Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


07 Aralık 2023 13:57
Okullar Aralık, Ocak ve Şubat Aylarında Tatil Olsun. Yaz Okul Mevsimi Olsun.

Böylece kışın bütün hastalıklarından kazalarından belalarından çocuklarımızı uzak tutmuş oluruz. Karanlık, soğuk gibi baş belalar otomatikman ortadan kalkar.

Güle oynaya çocuklarımız okullarına giderler. Yanlış mı ?


matemkogr
Şef
07 Aralık 2023 14:59

Ülkeyi de dronelarla Güney Yarım Küreye taşıdık mı bu iş tamam.. tee allaam ya


alparslan...
Müsteşar Yardımcısı
07 Aralık 2023 15:03

Yaz aylarında çocukların güle oynaya okula geleceğine inanan kişi İnşallah öğretmen değildir.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Branş Öğretmenleri Çözüm ÖnerileriRehberliğe de destekleme kursu istiyoruz.PDR ile İlgili Çözüm Önerileri10 yılını dolduran tüm öğretmenler başöğretmenliğe başvurabilmeli.Maaş Robotu Ocak 2024 güncellemesi.Neyi bekliyoruz hocam?Mesaiye Başlama Saati 10.00 olmalı. Okula Başlama Saati Dahil.Önlük ikramiyesi eline ulaşan var mı?Öğretmen, dersin akışını bozan, problem çıkaran bir öğrenciyi sınıfın dışına alabilir mi?Rehber öğretmenin DYK açması durumunda ek ders durumu nasıl olur?

Sözlük

melhame-i kübra 1 BlackBerry 2023 1 münih mumyası 1 Antik kentleri gezerken duyulan his 1 avunmak 1 van gölü 2 mesaja sadece gülücükle cevap vermek 6 sincap 1 gazapizm 1 gavga 1

Son Haberler

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralıBakan Kacır: AB'den tescilli ilk Türk peynirimiz, ülkemize hayırlı olsunMerkez Bankası rezervleri 140 milyar doları geçtiKPSS-2023/7 yerleştirme sonuçları açıklandıFETÖ'ye yönelik operasyonda firari hükümlü yakalandı

Editörün Seçimi

Aralık Ayı %3.50 Gelirse Zam Oranımız %50Uyarma cezası 5 yıl sonra silinmesi için dilekçe yazdım daha silinmediYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Geriye Dönük Eş YardımıBelediyeler arası geçici görevlendirme yapılabilir mi?Zabıt katibine mübaşirlik görevi verilebilir miDr. Öğretim üyesi ilanında haksız atamaGeçici görevlendirme nasil yapabilirim ? lütfen yardimDestek personeli koruma ve güvenlik personeli olabilir miNikah gerekçesine izin vermiyorlar