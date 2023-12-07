Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


07 Aralık 2023 14:09
Adalet komisyonlarının personel görevlendirmelerine kıstaslar getirilmeli (Ana sayfa haberi)

https://www.memurlar.net/haber/1085073/adalet-komisyonlarinin-personel-gorevlendirme-kararlarina-kistas-getirmeli.html

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