Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


07 Aralık 2023 14:12
Kurumlar arası geçiş hakkında?

Ben Tarım ve Orman Bakanlığında memur olarak çalışıyorum. DSİ'ye geçiş yapmak istiyorum. Dilekçemi verdikten sonra geçiş yapmak istediğim DSİ kurumu kabul ederse, kendi kurumum da olur verirse geçişim yapılır mı?

Başka pürüz, sıkıntı çıkma ihtimali var mı?


ins.pire
Şef
07 Aralık 2023 14:35

tüm bu dedikleriniz zaten geçiş yapmanız için olan şartlar..

bunlar olduktan sonra bi pürüz çıkmaz..

önemli olan dsi nin sizi kabul etmesi(yada dsi sizi kabul etmesi için araya sokacağınız kişinin ikna kabiliyeti) ve aktif olarak çalıştığınız kurumun muvafakat vermesi..

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