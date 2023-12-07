Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


07 Aralık 2023 14:16
Hükümetin yıllar önce verdiği 1 derecenin yeni kadrolulara verilmesi

merhaba, yıllar önce hükümet tüm memurlara 1 derece ek vermişti

ben o zamanlar sözleşmeliydim ve derece falan alamadık tabiki

komisyona sorduğumda o dereceyi siz de alacaksınız ama bakanlıktan yazı bekliyoruz o yazı gelmeden veremeyiz gibi birşey söyledi

bu hususta bilgisi olan var mı

2015 giriş tarihim kadro daha geçen sene geldi

o daha önceden kadrolu memurlara verilen ek 1 dereceyi bize verecekler mi yada ne zaman verecekler

çünkü bildiğim kadarıyla kadroya geçerken tüm geçmiş haklar veriliyordu diye biliyorum

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