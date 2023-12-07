KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


07 Aralık 2023 14:46
Ulaştırma Bakanlığı Personel Alımı

Bakanlığı hiç arayan filan oldu mu ?


capelloo
Memur
07 Aralık 2023 15:02

niye arıcaz bakanlık yeni alım mı yapacak

Toplam 1 mesaj

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