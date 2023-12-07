Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


07 Aralık 2023 14:47
Üniversitede düz memur

Kıymetli forum üyeleri herkese güzel günler diliyorum. Sorum şu Üniversitede düz memur olmak nasıl mevcut maaş çalisma şartları nedir? Belediyeden Üniversiteye geçmek mantıklıdır yorumlarınız benim için değerli herkese teşekkür ederim.

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