KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


07 Aralık 2023 15:05
belediyeye açıktan 657 ile kadrolu atanırsak ösym merkezi tercih yapabiliyor muyuz bir de 4b sözleşm

ösym merkezi alımlarında 657 sayılı kadrolu alım olmuyor sanırım sadece sözleşmeli oluyor ösym sözleşmeli alımına aynı puanla basvurabılır mıyım ?


pekgozenes
Aday Memur
07 Aralık 2023 15:33

kadroluysa yapamazsın...

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