Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


07 Aralık 2023 15:09
Engelli emeklilik

Benim rapor eski 2001 tarihli %40 sürekli 20 yıldır ssk lı işçiyim. bu raporla erken emekli olabilir miyim? raporu aldığım zamanlarda mal müdürlüğüne başvurmuştum vergi indirimi için % 20 ye düsürüp onay verilmemişti. şimdi tekrar mı gönderirler veya tekrardan rapor yenileme mi isterler? nasıl yol izlemem gerekli? bu raporla memur olarak atansak yeniden rapor mu isterler?

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