Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


07 Aralık 2023 16:18
Emekli memur seyyanan zam

Memurların seyyanen zammının 10 bin liraya çıkacağı söyleniyor.Emekli memura yine seyyanen zam vermeyeceklermi?

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