Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


07 Aralık 2023 16:40
2024 Ocak Asgari Ücret, Emekli ve Memur Zamları Tahminlerini Alalım

Benim tahminlerim şöyle;

Asgari Ücret: 17.000 TL

En Düşük Emekli Maaşı ve Zam Oranı: 10.500 TL - %40 Zam

Memur Zammı: %49,35


Prettyhatun
Memur
07 Aralık 2023 16:44

Asgari ücret 18200

Memur zammı 49

En düşük emekli maaşı 12500 emekli zam oranı 49


satac123
Şube Müdürü
07 Aralık 2023 16:48

Asgari ücret 16.000-16.500 arası

En düşük emekli aylığı 10.000-10.500 arası,

Memur maaş artış oranı %49 küsur.


Karizmaunl
Şube Müdürü
07 Aralık 2023 16:50

Asgari Ücret : 16500

En Düşük Emekli Maaşı ve Zam Oranı : 10875 - %45 Zam

Memur Zammı : %15 + TÜİK ne takdir ederse enflasyon farkı (Enflasyon Farkı ZAM DEĞİLDİR )

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