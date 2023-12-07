Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


07 Aralık 2023 17:31
Yesil pasaport yardim lutfen

Merhaba arkadaslar,

2/3 memurum. Dereceye gore yesil pasaport hakkim var fakat calistigin kurumun bakanliga bagli olmasi lazim diyorlar. Benim calistigim hastene valilige bagli. Bu durumda hakkim yok diyorlar. Bu dogrumu acaba? Bilgisi olan varsa sevinirim.

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