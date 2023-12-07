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Editörler : Lanet


07 Aralık 2023 17:34
Zafere bir bakın

Zafere bir bakın

Ceddinden mi almıştır güzelliğini bu belli, bu ne akın

Öncekileride geçecek belli, kader bu kadere bakın

Ya kenardan oturupta izleyin, bizi fitnelerden sakın

Ya saman tanesi olun da kapılın sele, selden de sakın

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Reis tek ülkemizde ikinci olmasın nefsin, böyle bakın

Seyyidlerimiz baştacıdır, tacımızı fitnelerden sakın

Kasri arifan camii?dir Tepeören Tuzla?ya bir bakın

Salın kendinizi sele, ya da kenarda fitnelerden sakın

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Dinimiz Hak dinidir dinimizi sakın, zafere bir bakın

Lailaheillallah Muhammed?den Resulullah, iyi bakın

Barış Sağlam

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