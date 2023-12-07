KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


07 Aralık 2023 17:50
95-93 puan alan Gıda Mühendisi
Merhabalar, KPSS 2022'den 95 ile 93 arası puan almış, branş sırlaması 4. olan gıda mühendisi arkadaşı arıyoruz, okuyorsa özelden yazabilir mi?

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