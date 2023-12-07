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Editörler : Lanet


07 Aralık 2023 18:17
Aybüke; Öğretmen Oldum Ben

Bugün birkaç öğrenci gördüm sınıf arkadaşlarıyla birleşip Aybüke Öğretmeni izlemeye gelen çocuklar görüyorum, sizi yetiştiren anneye babaya kurban bee

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