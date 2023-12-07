Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


07 Aralık 2023 18:27
4B PERSONEL ALIMI PUANIM 83.9

Memur abiler, ablalar yaşım 19 Ankara'da bir tane devlet üniversitesinde öğrenciyim geçen sene KPSS ORTAÖĞRETİM sınavından 83.9 puan almıştım bu puana Ankara'da Destek personeli gelir mi? var mı bu puanın altında atanan? saygılar


Mirorkaptan
Aday Memur
07 Aralık 2023 19:08
gelir
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