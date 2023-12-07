Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


07 Aralık 2023 18:57
Özel sektör eş tayini acil destek

Selamlar, Gaziantep'te hemşire olarak görev yapmaktayım. Ekim ayında 4.senemi tamamladım. Eşim özel sektörde çalışıyor ve çalıştığı firmanın genel merkezi İstanbul'da ama pandemi sonrası evden çalışmaya başladı (SGK kaydı İstanbul'da). Biz Adana yada Mersin'e tayin yapmak istiyoruz bunun için nasıl bir belge gerekiyor. Daha önce böyle bir durumla karşılaşan oldu mu? Konu hakkında yardımcı olur musunuz?

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