Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


07 Aralık 2023 20:26
GSB'den ASHB'ye geçiş

Merhaba arkadaslar 2 ay önce GSB de Destek personeli iklimlendirme olarak çalışmaya başladım şuan aktif olarak çalışıyorum aslında işimden memnunum. BURAYA atamam gerçekleşmeden önce Aile sosyal hizmetlerde bir huzur evinde Teknisyen kadrosuna yaptığım tercih açıklandı ve Huzur evine teknisyen olarak yerleşmişim. Hem ünvan hemde maaş olarak bir tik daha iyi lakin huzurevlerinde teknisyen olmak nasıldır. Sizce GSB yi bırakıp oraya baslamalimiyim

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