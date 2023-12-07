Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


07 Aralık 2023 20:33
Yeşil pasaport kaçıncı dereceden sonra alınabilir?

Netten bakıyorum 1 2 3 derece alabilir diyor. bugün bu işlerden anlayan bir hocaya sorayım dedim 4. derece alabiliyor dedi. Hangisi doğru?


volkanduman
Şef
07 Aralık 2023 20:37

4 diyen sallamış, en az 3. Derece 1.kademe olması gerek net bilgi


çiçek1100
Aday Memur
07 Aralık 2023 20:55
hocam bu derece neye göre artıyor az önce mebbiste baktım 8 yıl 8 ay olmuş. ne zaman artacak ya da neye göre
volkanduman, 1 saat önce

4 diyen sallamış, en az 3. Derece 1.kademe olması gerek net bilgi


Bullaaşşıkk
Aday Memur
07 Aralık 2023 21:33

8 yıl 8 ayda derecenin nasıl arttığını öğrenemediysen ne anlatsak boş

çiçek1100, 43 dk. önce
hocam bu derece neye göre artıyor az önce mebbiste baktım 8 yıl 8 ay olmuş. ne zaman artacak ya da neye göre
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