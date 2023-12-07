KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


07 Aralık 2023 20:33
Üniversite destek personeli maaşı

Üniversite destek personeli maaşı ne kadar

Çok Yazılan Konular

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Büro PersoneliKamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.Merkez Bankası Teknisyen AlımıKPSS atama ne zaman2023/1 MuhasebeAmasya Üniversitesi önlisans büro personeli alımıÖnlisans KPSSSözleşmeli memur merkezi atamada tercih yapabilir mi?Devlet Opera ve BalesiKPSS konular

Sözlük

başkasının resmini profil resmi yapmak 1 Christmas as Usual 2023 1 sentinel adası 5 kan mağarası 1 en eski kan grubu 3 galaksi 1 avunmak 2 heisenberg belirsizlik ilkesi 1 gazapizm 4 unutamamak 5

Son Haberler

BM: Guterres yetkisinin sonuna kadar görevine devam edecekMilli Gazete yazarının oğlunun öldürülmesiyle ilgili iddianame tamamlandıFETÖ'nün 6 yıldır aranan 'emniyet mahrem imamı' yakalandıErdoğan, Yunanistan temaslarının ardından yurda döndüKişi başı gelirde en çok kazanan il belli oldu

Editörün Seçimi

Aralık Ayı %3.50 Gelirse Zam Oranımız %50Uyarma cezası 5 yıl sonra silinmesi için dilekçe yazdım daha silinmediYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Geriye Dönük Eş YardımıBelediyeler arası geçici görevlendirme yapılabilir mi?Zabıt katibine mübaşirlik görevi verilebilir miDr. Öğretim üyesi ilanında haksız atamaGeçici görevlendirme nasil yapabilirim ? lütfen yardimDestek personeli koruma ve güvenlik personeli olabilir miNikah gerekçesine izin vermiyorlar