Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


07 Aralık 2023 20:36
Sözleşmeli memur resmi tatil hakkında

Sözleşmeli kaloriferci olarak görev yapmaktayım resmi tatillerde çalıştırabiliyorlarmış böyle bişey mümkün mü?

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