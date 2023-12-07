KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


07 Aralık 2023 20:43
KPSS B grubundan nasıl atanılıyor?

A grubundan atananlar Kamu yönetimi mimarlık gibi kendine münhasır bölümler oluyor sanırım. B grubuda her bölümün girebildiği sınav oluyor. Doğru mu biliyorum? Kamu yönetimi okuyan birisi B grubundan atanabilmesi için (düz memurluk fln) min kaç puan alması gerekiyor? 85 alan atanıyor mu? Bilmiyorum sorum saçma gelmesin. teşekkürler.

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