Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


07 Aralık 2023 21:16
Ek ders gelir vergisi

2, 3 aydır diğer hocalarıma brüt ek derse çok yakın yatarken benden 500-700 lira arasında gelir vergisi kesiyor. Gelir vergisi istisna tutarım diğer hocalarıma göre düşük. Bunu ilçeye sordum net cevabı yok bu istisna tutarı neye göre düşük veya yüksek olur bilen var mı

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