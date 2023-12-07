KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


07 Aralık 2023 22:04
Taktik verirseniz çok sevinirim yoksa umutsuz vaka mıyım?

arkadaşlar merhaba. sadece gy gk gireceğim yeni başladım çalışmaya. sınava 7 ay kaldı. matematik netim 8 üzerine çıkmıyor. geç kaldım farkındayım sizce 7 ay içinde 20 nete yükseltebilir miyim. ne yapmam gerekiyor.


Burak392
Aday Memur
07 Aralık 2023 22:24

Matematik icin youtubedan ilyas güneş hocayı dinleyebilirsiniz video ders notu vardı youtube videolarıyla ayni gidiyor onu dinledikten sonra konuyu tekrardan ordan çalışıp sorulari çözerek giderseniz cok faydası olur ve bolca çözümlü soru bankası çözün benim hocam pegem gibi yayınların yapamadığıniz soruların çözümlerine bakarak tekrardan siz çözerek gelistirirsiniz kendinizi


canselidemirr
Aday Memur
07 Aralık 2023 22:27
evet haklisiniz ama 2022 çıkan soruları görünce çok tedirgin oldum
Burak392, 1 saat önce

Matematik icin youtubedan ilyas güneş hocayı dinleyebilirsiniz video ders notu vardı youtube videolarıyla ayni gidiyor onu dinledikten sonra konuyu tekrardan ordan çalışıp sorulari çözerek giderseniz cok faydası olur ve bolca çözümlü soru bankası çözün benim hocam pegem gibi yayınların yapamadığıniz soruların çözümlerine bakarak tekrardan siz çözerek gelistirirsiniz kendinizi


cartcurt28
Aday Memur
07 Aralık 2023 23:05
Bence cikaramazsiniz 20 nete 7 ayda..süreyle pek alakasi yok aslinda..mat diger dersler gibi degil bence..cok calis cok yaparsin mantigi islemiyor..calismayla belli bir noktaya getirebiliyorsun..10 15 net araligi..18 19 ve uzerisi o süre o stress altinda artik biraz şans biraz biraz kendini nasil hazirladin ne tür sorular çözdün altyapinin ne kadar iyi olduguyla alakali..ben 2 kere girdim sinava..85 aldigimda 19 mat neti, 89 aldigimda 21 mat netim vardi..bolum iibf..kaldi ki matim iyi gecinirim..+90 alan muhendis adamlar bile max 27 28 yapiyorlar sinavda düşün..sen yine de gayret et..tavsiyem piyasa kitaplarini at bi kenara..ales dgs hadi yanina bi de pegemi koy çöz..zorla kendini ve hep süre tut özellikle problemlerde ve geometride..
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