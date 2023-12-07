Taktik verirseniz çok sevinirim yoksa umutsuz vaka mıyım?

Bence cikaramazsiniz 20 nete 7 ayda..süreyle pek alakasi yok aslinda..mat diger dersler gibi degil bence..cok calis cok yaparsin mantigi islemiyor..calismayla belli bir noktaya getirebiliyorsun..10 15 net araligi..18 19 ve uzerisi o süre o stress altinda artik biraz şans biraz biraz kendini nasil hazirladin ne tür sorular çözdün altyapinin ne kadar iyi olduguyla alakali..ben 2 kere girdim sinava..85 aldigimda 19 mat neti, 89 aldigimda 21 mat netim vardi..bolum iibf..kaldi ki matim iyi gecinirim..+90 alan muhendis adamlar bile max 27 28 yapiyorlar sinavda düşün..sen yine de gayret et..tavsiyem piyasa kitaplarini at bi kenara..ales dgs hadi yanina bi de pegemi koy çöz..zorla kendini ve hep süre tut özellikle problemlerde ve geometride..

Bence cikaramazsiniz 20 nete 7 ayda..süreyle pek alakasi yok aslinda..mat diger dersler gibi degil bence..cok calis cok yaparsin mantigi islemiyor..calismayla belli bir noktaya getirebiliyorsun..10 15 net araligi..18 19 ve uzerisi o süre o stress altinda artik biraz şans biraz biraz kendini nasil hazirladin ne tür sorular çözdün altyapinin ne kadar iyi olduguyla alakali..ben 2 kere girdim sinava..85 aldigimda 19 mat neti, 89 aldigimda 21 mat netim vardi..bolum iibf..kaldi ki matim iyi gecinirim..+90 alan muhendis adamlar bile max 27 28 yapiyorlar sinavda düşün..sen yine de gayret et..tavsiyem piyasa kitaplarini at bi kenara..ales dgs hadi yanina bi de pegemi koy çöz..zorla kendini ve hep süre tut özellikle problemlerde ve geometride..