Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


07 Aralık 2023 22:09
Tokat Niksar hakkında bilgi..!
Niksar'da hangi muhitte ev tutmalıyım? Hangi İlkokul iyi? Lojman varmı oturulurmu? Bilgisi olan yazarsa sevinirim. Yakın zamanda Niksarda göreve başlayacam.

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