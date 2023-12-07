Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


07 Aralık 2023 22:19
Norm fazlası öğretmenin başka ile ya da ilçeye re'sen yer değişikliği yapılır mı?

Merhabalar, okulumda norm fazlasıyım. Diğer öğretmenimiz başka bir okulda görevlendirme müdür yardımcısı. Şu anda derse giren tek öğretmenim ve bulunduğum ilçede 1 tane ihtiyaç var. Orayada puan üstünlüğü olan başka bir öğretmen isteyecek. Bu durumda ben başka ilçeye ya da ile gönderilir miyim? Ben gidersem de okulumdaki derslere ücretli öğretmen alınacak


mer1235
Aday Memur
07 Aralık 2023 22:29
Bu konuda bir dilekçe yazsam bana bir fayda sağlar mı ? idarem yardımcı olmuyor. tercih yapmalısınız diyor.

Sevdim-Seni
Daire Başkanı
08 Aralık 2023 09:09

Gorevlendirmelere derse şuya buya bakilmaksizin norm cizelgesi bir kişi fazla diyorsa fazladır.

Başvuru zorunlu degil, ilçe içi yaparlar ama ilçe dışı resen atama pek olasi degil.


Peyami.safa81
08 Aralık 2023 09:18

Tek açığı başka öğretmenin isteyeceği kesinse sana bir şey olmaz. Tercih yapmak zorunda değilsin.


mer1235
Aday Memur
08 Aralık 2023 09:53
idarem ile bir kez daha görüştüm tercih yapmak zorundasın dediler sen tercih yap zaten ilçeye düşersin sonra biz seni görevlendirme ile geri isteriz diyor ama bana çok mantıklı gelmedi bu durum
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