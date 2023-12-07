Norm fazlası öğretmenin başka ile ya da ilçeye re'sen yer değişikliği yapılır mı?

idarem ile bir kez daha görüştüm tercih yapmak zorundasın dediler sen tercih yap zaten ilçeye düşersin sonra biz seni görevlendirme ile geri isteriz diyor ama bana çok mantıklı gelmedi bu durum

idarem ile bir kez daha görüştüm tercih yapmak zorundasın dediler sen tercih yap zaten ilçeye düşersin sonra biz seni görevlendirme ile geri isteriz diyor ama bana çok mantıklı gelmedi bu durum