Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


07 Aralık 2023 22:19
Norm fazlası resen atama olur mu

Merhabalar, okulumda norm fazlasıyım. Diğer öğretmenimiz başka bir okulda görevlendirme müdür yardımcısı. Şu anda derse giren tek öğretmenim ve bulunduğum ilçede 1 tane ihtiyaç var. Orayada puan üstünlüğü olan başka bir öğretmen isteyecek. Bu durumda ben başka ilçeye ya da ile gönderilir miyim? Ben gidersem de okulumdaki derslere ücretli öğretmen alınacak


mer1235
07 Aralık 2023 22:29
Bu konuda bir dilekçe yazsam bana bir fayda sağlar mı ? idarem yardımcı olmuyor. tercih yapmalısınız diyor.
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