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Editörler : Lanet


07 Aralık 2023 22:46
Refakatçi izni

Babam için psikiyatriden 90 Gün refakatçi izni kullandım. 90 Daha kullanacağım. Sürekli bakıma muhtaç. Ayrıca parkinson hastası. DMK ya göre toplam refakatçi iznim 6 ay mı. Yoksa farklı bir hastalıktan ek izin alabilir miyim. Kimisi farklı hastalıktan alabilirsin diyor. Yoksa mecburen ücretsiz izin hakkımı kullanmak zorunda kalacağım. Bilgisi olanlardan rica ediyorum konu hakkında bilgilendirme yapabilir mi.

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