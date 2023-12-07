Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


07 Aralık 2023 23:22
maaş robotu
Memurlar net maaş robotunda sabit taban ödeme dahilmi? bordromu karşılaştırınca eksik çıkıyor çünkü. Kasım maasimdan taban ödemeyi çıkarınca karşılık geliyor

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